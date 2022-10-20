أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى 094ر2 تريليون ين (96ر13 مليار دولار).

ويتجاوز هذا العجز توقعات المحللين التي كانت 167ر2 تريليون ين مقابل 820ر2 تريليون ين خلال آب/أغسطس الماضي وفقا للبيانات المعدلة و817ر2 تريليون ين وفقا للبيانات الأولية.

وقفزت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر28% سنويا إلى 818ر8 تريليون ين، متجاوزة معدل الزيادة المتوقع وكان 1ر27%، بعد زيادتها في آب/أغسطس الماضي بنسبة 22% سنويا.

في المقابل زادت الواردت اليابانية خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 9ر45% إلى 912ر10 تريليون ين، في حين كان محللون يتوقعون زيادتها بنسبة 45% بعد تراجعها بنسبة 9ر49% خلال الشهر السابق.