دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع قطع التيار عن مساكن العزاب في المناطق السكنية بالتنسيق مع لجنة التصدي لهذه الظاهرة.



وقال نائب رئيس الفريق م.أحمد الشمري، ان الحملات تركزت بالفترة الماضية في محافظتي الفروانية والجهراء بسبب وجود كم من المخالفات بهذا الشأن فيها، حيث اتخذت اللجنة إجراءات لزيادة عمليات التفتيش والتقصي لرصد هذه المخالفات بعد اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأفرع البلديات تمهيدا لقطع التيار عن العقارات التي لم تستجب للإنذارات.



وأكد الشمري ان هذه العمليات مستمرة في مختلف المحافظات، داعيا ملاك العقارات الى الاستجابة للإنذارات وإخلاء المساكن من العزاب لما فيه مصلحة الجميع، حيث اكتشف في كثير من العقارات مخالفات متنوعة ومستودعات وتمديدات تشكل خطرا على سلامة القاطنين، لافتا الى ان حصيلة القطع بلغت أكثر من 170 عقارا بشكل كلي أو جزئي نظرا لوجود عائلات في بعض المساكن.



وذكر ان الفريق مستمر في ضبط التعديات على الشبكة حيث بلغت الحصيلة خلال الشهر الجاري في المناطق الشمالية حوالي 15 محضر ضبط واثبات حالة، لافتا الى ان الحملة الأخيرة تركزت في منطقة الري والمشاتل.