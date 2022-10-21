ما فوائد ذرف الدموع؟



تخدم الدموع وظائف نفسية متعددة، وتعمل كمؤشر مادي لحالتنا العاطفية الداخلية، وتحدث عندما نشعر بحزن شديد أو فرح زائد. وداخل أدمغتنا، تنشط المشاعر القوية الشبكة المركزية اللاإرادية.

وتتكون هذه الشبكة من جزأين: الجهاز الودي (الذي ينشط استجابة القتال أو الطيران عندما ندرك الخطر) والجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يعيد الجسم إلى حالة الهدوء.

وتنشط المشاعر القوية الجزء الودي من هذا النظام، ولكن عندما نبكي، يتم تنشيط الجزء السمبثاوي، ما يجعلنا نشعر بتحسن.



فما الهدف من ذرف الدموع؟ إلى جانب الأسباب النفسية، تلعب الدموع عدة أدوار اجتماعية. وحتى مع رفض مجتمعنا للتعبير القوي عن المشاعر، فإن الدموع تساعد في الواقع على إنشاء الروابط الاجتماعية والحفاظ عليها.

ويمكن للدموع أن تكون بمنزلة صرخة طلبا للمساعدة، حيث تظهر للآخرين أننا لسنا بخير ونحتاج إلى الدعم. وغالبا ما تدفع للبكاء مشاعر التعاطف لدى الآخرين، ما يساعدنا على التواصل معهم.



ويمكن أن تحدث الدموع أيضا عندما نشعر بتعاطف عميق مع شخص آخر، ونبكي معه، ما يقوي الروابط الاجتماعية. وبالإضافة إلى الأسباب النفسية والاجتماعية، هناك أيضا أسباب جسدية للدموع.



وعلى سبيل المثال، عندما نشعر بالتعب، فإننا نعمل بجد للحفاظ على أعيننا مفتوحة، ما يؤدي إلى جفاف أعيننا.

وتفرز أجسامنا الدموع لمواجهة الجفاف، ما يحافظ على رطوبة العينين حتى نتمكن من الرؤية بوضوح. والعيون الدامعة شائعة أيضا في أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا.



وعندما يكون لدينا عدوى في الجسم، تتم تعبئة خلايا الدم البيضاء لمحاربة المرض. ويمكن أن تؤدي خلايا الدم البيضاء الزائدة هذه إلى التهاب الأوعية الدموية في العين، ما يؤدي إلى انسداد قنوات العين، ما يؤدي إلى البكاء.

كما أن الدموع جزء طبيعي من عمل الإنسان. وخاصة مع الضغوط التي جلبتها السنوات القليلة الماضية، في بعض الأحيان لا يوجد شيء أفضل من صرخة جيدة لتخفيف المشاعر الغامرة.



ولكن إذا وجدت نفسك تبكي بشكل مفرط، فقد يكون من المفيد التحدث إلى طبيبك حول الأسباب الجسدية أو النفسية المحتملة. يذكر أن بيجي كيرن، الأستاذ المشارك في جامعة ملبورن، ساهم في إعداد التقرير.

المصدر: «ساينس ألرت»

