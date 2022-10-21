حكم الذكر في الحمام



هل يجوز ذكر الله في الحمام؟



٭ لا يجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة، ومنها دورات المياه المعدة لقضاء الحاجة، لأن ذكر الله تعالى في مثل هذه الأماكن منهي عنه، فلا يذكر الله بأي صورة من صور الذكر ولا يقرأ في هذه الأماكن شيء من القرآن.



النمص لا يجوز



ما حكم نمص شعر الحاجبين إن كان غزيرا؟



٭ نمص الحاجبين محرم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة.



ليس حيضاً



ما حكم الدم الذي تراه الحامل؟



٭ الصحيح أن الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم فإنها لا تمتنع عن الصلاة ولا عن أي أمر تمنع منه الحائض لأن هذا الدم ليس بدم حيض.



حكم مصافحة المرأة



ما حكم مصافحة المرأة للرجال؟



٭ مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية أفتى العلماء بحرمتها، ودلت على ذلك الأدلة الشرعية.



محاذير التصوير الفوتوغرافي



ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟



٭ التصوير الفوتوغرافي الصحيح انه مباح بشرط ان تكون الصورة خالية من المحاذير مثل ان تكون الصورة مخلة أو منافية للآداب.



الكعب العالي



هل يجوز للمرأة لبس الكعب العالي الذي يكون له صوت مرتفع؟



٭ افتى العلماء، رحمهم الله، انه لا يجوز للمرأة لبس ما يسمى بالكعب العالي إلا إذا كانت في مجتمع النساء.