

(ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) الذين يعملون الصالحات في الدنيا، يكون لهم الخلود في الجنات، و ينتقل الانذار والوعيد من المعنى العام إلى المعنى الخاص (الذين قالوا اتخذ الله ولدا) أو قالوا ان الملائكة إناثا كل هذا كذب وافتراء، والفظيع في كذبهم ان يقولوا بلا علم صحيح ولا دراية، لذلك كان علم العقيدة واجبا على كل مسلم ان يتعلمه كما انزل في القرآن الكريم، لا يعتمد على علمه الذي ورثه من آبائه، فإن أكبر الكذب الذي بني بغير علم، لهذا نجد ان المذاهب المخالفة للعقيدة عادة تكون بسبب تفسير خاطئ نسبه صاحبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى احد الصالحين كذبا وزورا او إلى اعتقاد فاسد تعلمه من آبائه، يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في تفسيره: ان الكذب يسمى كذبا، ويسمى صاحبه كذابا ولو ظنّ انه صادق.