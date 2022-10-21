يخبرنا الله عز وجل عن النبي سليمان عليه السلام الذي امتدحه الله وامتدح من قبله اباه فقال (إنه أواب)، أي كثير العودة الى الله تعالى، ومن قربات سليمان عليه السلام التي اخبرنا الله بها تربية الخيل التي كان يحبها، فعندما رأى سليمان عليه السلام ان الخيل شغلته عن الصلاة حتى نسي صلاة العصر راجع نفسه ووجد أن قلبه قد تعلق الخيل، وهذه الخيل كانت مربوطة للجهاد في سبيل الله، ورغم ذلك توقف سليمان عليه السلام وراجع نفسه عن الذي شغله عن صلاته، فلما علم انها الخيل جعل لحومها لله وقدمها قربة له واستغفر ربه وطلب من الله عز وجل مُلكا عظيما خاصا لا يكون مثله لأحد (قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك إنت الوهاب)، فسخّر الله عز وجل له الريح تحمله الى ما يشاء، يؤكد الله تعالى ان الوقف لله يورث ما هو افضل منه، فيحتاج الانسان الى ترتيب اولوياته، والسورة فيها لفظان محوريان هما: أواب ووهاب.



لا وجود للمستحيل



كانت الريح مع قوتها وشدتها طيعة لسليمان عليه السلام، ملك عظيم، وكانت الشياطين مسخرة له يستعملها في اعماله، فمنهم الغواصون في البحار ومنهم البناؤون وآخرون وهم مردة الشياطين موثوقون في اغلالهم (مقرنين في الأصفاد) (هذا عطاؤنا) يخاطب الله عز وجل سليمان عليه السلام هذا الملك العظيم والتسخير الخاص هو عطاؤنا لك يا سليمان، فأعط من شئت أو امنع من شئت لا حساب عليك.



الأدب مع الله



بعد أن ذكر الله عطاءه لداود وسليمان، قال (واذكر عبدنا أيوب.. الآية)، تشريف الله له وادب نبوي اذ قال (أني مسني الشيطان بنصب وعذاب)، لم ينسب الشر الى الله ولكن نسبه الى الشيطان، (ووهبنا له أهله ومثلهم معهم)، يخاطبنا الله باسمه الوهاب، فكشفنا عنه ضره واكرمناه ووهبنا له اهله من زوجة وولد وزدناه مثلهم ببنين وحفدة، كل ذلك رحمة منا به واكراما له على صبره، وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة، ليعلموا عاقبة الصبر والفرج.



(وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)، الضغث الحزمة من العشب، وقلنا له: اضرب بها زوجك ابرارا بيمينك فلا تحنث، إذ أقسم ليضربنها مائة جلدة على خطأ ارتكبته وقد قيل انها باعت صغيرتها لتحضر طعاما فلامها على ذلك وقيل لغير ذلك من الأسباب.



شرفوا بالعبودية عليهم السلام



(واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار)، واذكر يا محمد اصحاب القوة في عبادتهم وفي دينهم أنبياءنا ابراهيم واسحاق ويعقوب فإنهم أصحاب قوة في طاعة الله وبصيرة في دينهم، إنا خصصناهم بخاصة عظيمة، حيث جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم فعملوا لها بطاعتنا ودعوا الناس إليها وذكروهم بها، فكانوا أقوياء في نشر هذا الدين، اخترناهم لطاعتنا واصطفيناهم لرسالتنا.



(واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار)، واذكر ـ يا محمد ـ عبادنا اسماعيل واليسع وذا الكفل بأحسن الذكر، ان كلا منهم من الاخيار الذين اختارهم الله واختار لهم أكمل الصفات.



جمال التصوير



ثم يخبرنا الله عز وجل ان المتقين يستفيدون من الذكر الذي في الكتاب، هذا القرآن ذكر وشرف لك، وان لأهل التقوى وطاعة الله لحسن مصير عندنا ورجعة طيبة، ثم وصف الله عز وجل ان المتقين في جنات إقامة، مفتحة لهم أبوابها (جنات عدن مفتحة لهم الأبواب)، هؤلاء لا يجعلهم الله ينتظرون تفتح لهم ابواب الجنة، ووصف بعض ما في هذه الجنة فقال (متكئين فيها.. الآية)، يذكر لنا انهم ليسوا فقط جالسين هم متكئون، والاتكاء علامة الرفاهية، تصوير قرآني جميل، يطلبون ما يشتهون من انواع الفاكهة الكثيرة والشراب، من كل ما تشتهي نفوسهم وتلذذ به اعنيهم، والفاكهة في اللغة: التفكه في الأمر.



وعد الله الحق



(عندهم قاصرات الطرف أتراب)، حور الجنة كلهم في نسق واحد متساويات في السن، وهذا وعد من الله عز وجل، فهو اذا أوعد أنفذ، وهذا النعيم هو ما توعدون به أيها المتقون يوم القيامة وانه لرزقنا لكم ليس له فناء أو انقطاع.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)