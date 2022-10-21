في ظل الاتجاه نحو إثراء سوق العمل الكويتي بالمواهب الشابة، ومن منطلق السعي الى تأكيد الدور الفعال في العمل بالقطاع الخاص بصفة عامة وبالمجال النفطي بصفة خاصة والمسؤولية المجتمعية، شاركت الشركة الوطنية للخدمات البترولية في معرض الفرص الوظيفية الذي أقيم مؤخرا بالجامعة الأسترالية في مقرها الكائن بمنطقة مشرف، وذلك في 16 و17 من أكتوبر الجاري. وقد أكد ممثلو الشركة على حرصها الدائم على المشاركة في جميع معارض التوظيف، وكذلك سعيها الدائم على دعم الشباب سواء بإتاحة الفرص الوظيفية أو باستقبال راغبي التدريب بها.



وقد لاقى الجناح الخاص بالشركة إقبالا مشهودا من قبل الحاضرين، وذلك نتيجة المكانة التي تتمتع بها الشركة كإحدى أبرز الشركات الوطنية بالقطاع النفطي والتي يسعى إليها الجميع.



وفي أثناء فعاليات اليوم الوظيفي بالجامعة الأسترالية قام فريق الشركة بتكريم السفيرة الاسترالية لدى البلاد ميليسا كيللي، تقديرا للجهود المبذولة تحت إشرافها، مؤكدين حرص الشركة وتقديرها لهذا الأمر.