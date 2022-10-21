أعلنت العلامة التجارية الرياضية العالمية «نيو بالانس» مؤخرا عن افتتاح محلها الجديد في الأفنيوز في الكويت، خلال حفل قص الشريط حضره ستيوارت هينوود، المدير العام الإقليمي لشركة «نيو بالانس» الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند، وإيان اينسورث، مدير إدارة في مجموعة الشايع، ولفيف من الضيوف والمدعوين.



يشكل المحل جزءا من استراتيجية العلامة التجارية الرامية لتعزيز حضورها وتوسيع نطاق تواجدها في المنطقة، وتوسيع حضورها وشعبيتها أونلاين. سيواصل المحل الجديد الارتقاء بمكانة العلامة التجارية ضمن فئة الأداء نمط الحياة العصري، بينما سيقدم لمرتاديه أوسع وأحدث مجموعة من أحذية وملابس «نيو بالانس».



وبهذه المناسبة، قال ستيوارت هينوود، المدير العام الإقليمي لشركة «نيو بالانس» الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند: «يسعدنا أن نعلن عن افتتاح محلنا الجديد في الأفنيوز، بالشراكة مع مجموعة الشايع. ونتطلع معا إلى مواصلة تقديم أفضل المنتجات والتجارب الفريدة لزبائننا في أحد أبرز المجمعات التجارية على صعيد المنطقة».



تماشيا مع شغف «نيو بالانس» وخبرتها في الجري، حرص فريق التصميم في الشركة على أن تعكس الديكورات الداخلية للمحل مفاهيم الابتكار وقوة الأداء، وأن تحتفي بشغف العلامة التجارية بالحرفية العالية والإبداع المتقن. وسيوفر المحل الجديد لزبائنه مزيجا من تجارب التسوق المميزة لمختلف الفئات والمشاركة الرقمية مدعومة بسلسلة من الأنشطة المخصصة ضمن الأفنيوز.



من جانبه، قال إيان اينسورث، مدير إدارة: «نحن سعداء ومتحمسون لافتتاح هذا المحل الجديد الذي يشيد ويحتفي بالتاريخ العريق للعلامة التجارية وابتكاراتها، ويضع معيارا جديدا للتميز في مجال البيع بالتجزئة».



هذا، وسيحتضن المحل الجديد العديد من تشكيلات علامة «نيو بالانس» التجارية، مثل أحذية الركض عالية الأداء مثل Fresh Foam X 1080، وطرازات أسلوب الحياة العصرية التي تتضمن تشكيلتي «صنع في المملكة المتحدة» و«صنع في الولايات المتحدة الأميركية» المرغوبتين، وتشكيلة 9060 المبتكرة والأنيقة من سلسلة 99x.