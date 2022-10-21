يشارك بيت الزكاة في المعرض الخليجي الثالث لتحديات الأمن السيـبـرانـي الذي تنظمه إحدى شركات الاستشارات وإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبرعاية من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وبالشراكة الاستراتيجية مع المجلس الأميركي للأعمال، وبمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية. وتعتبر هذه المشاركة أول انطلاقة لها بدورتها الثالثة منذ جائحة «كورونا»، وذلك في ضوء ما تشهده دول المنطقة من تسارع كبير في عمليات التحول الرقمي وسط ارتفاع معدلات الهجمات والجرائم الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات وقرصنة المعلومات، ما جعل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر حرصا في توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية.