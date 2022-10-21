تنطلق اليوم الجمعة حملة (نور بوبيان 5) التي ينظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين وجمعية اليد العليا الموريتانية حيث سيقوم مجموعة من الأطباء الاستشاريين الكويتيين بإجراء عمليات المياه البيضاء (كتاراكت) في موريتانيا، وذلك بعد توقف عامين بسبب كوفيد-19، حيث كانت آخر الحملات في النيجر في عام 2019.



وتأتى هذه الحملة استمرارا لنجاح الحملات السابقة والتى نجحت في إعادة البصر لأكثر من 10 آلاف شخص في النيجر وأوغندا من مختلف الاعمار حيث تم اختيار جمهورية موريتانيا الإسلامية لعدة أسباب، أبرزها انتشار مرض المياه البيضاء وضعف الإمكانات الصحية المواكبة لعلاج المرض.



ويعتبر وفد (نور بوبيان5) الأكبر سواء من حيث عدد الأعضاء أو الأطباء المشاركين حيث يضم 6 من الأطباء المعروفين وعدد من موظفي بنك بوبيان المتطوعين وموظفي الهيئة ومتطوعي مبادرة دينارين جانب مجموعة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والقبس الإلكتروني.



وقال مدير عام بنك بوبيان وليد خالد الياقوت إن أبرز ما يميز هذه الحملة انها ستكون بمشاركة مجموعة من الاطباء الكويتيين المتطوعين والذين تبرعوا بجهودهم ووقتهم للقيام بإجراء هذه العمليات إلى جانب مجموعة من الشباب الكويتي المتطوع والذي سيتواجد في اوغندا طوال الحملة للقيام بكافة الأمور التنظيمية.



من جانبه، أعرب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م. بدر سعود الصميط عن اعتزازه الكبير بهذه الشراكة المثمرة والبناءة بين بنك بوبيان والهيئة الخيرية بتنسيق من مبادرة دينارين التطوعية للعام الخامس انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والتطوعية المشتركة.



من جانبه، قال المدير الأول بإدارة التدقيق الشرعي الشيخ د.محمد البراك إن أبرز ما يميز مبادرة «نور بوبيان» انها تتطرق إلى موضوعات شاملة تهم المجتمع ولا تقتصر فقط على عمليات العيون.