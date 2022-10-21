أعلنت نماء الخيرية بـجـمعـيـة الإصـلاح الاجتماعي بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف عن تنفيذ عدد من المشروعات الصحية، منها علاج مرضى التصلب العصبي (MS)، وعلاج مرضى الروماتويد، بتمويل من إدارة الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف (الصندوق الوقفي للتنمية الصحية)، تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية بالأمانة، وانسجاما مع الشراكة المجتمعية وخطة التنمية المستدامة للكويت من أجل مجتمع خال من الأمراض.



وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية وليد البسام: إن المشروع يستهدف مساعدة المرضى من خلال تقديم المساعدة لهم بتوفير الأدوية.