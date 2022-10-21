أقامت جمعية الكاريكاتير الكويتية صالونها الثقافي الأول بعنوان «الفن إنجازات وتطلعات»، وضم الصالون الثقافي الذي أدارت حواره الفنانة زينب دشتي، مجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين.



وركز المشاركون على الفن في الكويت ودور الجهات المختلفة بالدولة في دعم الفن، مشيرين إلى أنه رغم دعم الكويت لفنانيها إلا أنه يعتبر دعما شحيحا مقارنة بالمميزات التي يتمتع بها الفنانون في العالم من اهتمام ورعاية الدولة، مطالبين بإعادة الهيبة الى الفن الكويتي، حيث يعاني الفنانون الكويتيون من الكثير من العراقيل على الرغم من إبداعهم الفني، مستذكرين دور الكويت سابقا بدعم جميع أنواع الفنون.



بدأ الصالون الثقافي بترحيب رئيس جمعية الكاريكاتير الزميل محمد ثلاب بالحضور، مبينا اهتمام جمعية الكاريكاتير بالفنانين التشكيليين وأن أبواب جمعية الكاريكاتير دائما مفتوحة لدعم الفن بجميع أنواعه وخاصة الكاريكاتير.



بدورها، لفتت الفنانة أسماء البلوشي إلى ثقافة ووعي المجتمع بالفن، وافتقار التعليم الفني في الكويت واستقطاب الفنانين العالميين لتدريب الفنانين الكويتيين خاصة لمن يجد صعوبة في دراسة الفن في الكويت لافتقار الكليات المتخصصة فإن تواجد الفنانين وأخذ شهادات فنية من الأمور المهمة التي يحتاج اليها الفنان في الكويت.