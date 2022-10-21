حريصون على مصالح وحقوق الموظفين وأدعو الجميع للمبادرة بتقديم المقترحات والأفكار المتعلقة بالارتقاء بالعمل في الوزارة وأدائها على جميع الأصعدة في حوار تفاعلي بنّاء



اجتمع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع نائب وزير الخارجية بالوكالة ومساعدي الوزير.



ونقل في بداية الاجتماع تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لهم بالتوفيق والسداد وكذلك أطيب تمنيات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإشادة واعتزاز القيادة السياسية بعمل وزارة الخارجية وجهودها المقدرة في سبيل عزة ورفعة الكويت وخدمة شعبها.



وذكر الشيخ سالم العبدالله أن هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لمناقشة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والتأكيد على الحرص على مصالح وحقوق موظفيها، موجها الدعوة للجميع للمبادرة بتقديم المقترحات والأفكار المتعلقة بالارتقاء بالعمل في الوزارة وأدائها على كافة الأصعدة في حوار تفاعلي بناء.



وأكد الشيخ سالم العبدالله خلال الاجتماع أهمية مواصلة ترسيخ سياسة الكويت الخارجية وتعزيز عناصر ومضامين الديبلوماسية الكويتية وحث المساعدين على الدفع بوتيرة تعزيز علاقات التواصل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وحماهما من كل مكروه.



وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.



كما تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة حيث قدم التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية، معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والازدهار.



وتلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة تهنئة من وزير الخارجية الايراني د.أمير عبداللهيان جاء فيها: یسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم وزيرا للخارجية وكلي ثقة ونظرا لسجل العلاقات التاريخية بين البلدين، بأن تطوير التعاون والتنسيق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت سيتم تعزيزه وترسيخه اكثر مما مضى خلال فترة وزارتكم وبمساعدة زملائنا بوزارة الخارجية في البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنون وفي الساحتين الإقليمية والدولية.



أسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والتوفيق وللحكومة والشعب الكويتي الشقيق مزيدا من النمو والشموخ.