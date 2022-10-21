قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: هيا فهيد حمد العجمي، حسام أحمد محمود جاد، عواض محمد راشد المطيري، رشيد محمد عبدالله الرشيد، طارق فؤاد عبدالمحسن العلي، حنان خالد راشد الطرموم، عزالدين مصطفى شرفي، أحمد علي عبدالله بن رجب، عمار رضوان فارس، سارة الذكير.



يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



علما بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة.

وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب، بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ السحب.