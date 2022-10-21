قال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الفوز على مضيفه إلتشي 3-0 ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إن مباراة «الملكي» كانت «جيدة للغاية من الناحية الهجومية».



وبرر أنشيلوتي، في مؤتمر صحافي بعد المباراة، قراره بعدم إجراء تغييرات كثيرة على التشكيل قائلا: «حتى لا يتراجع مستوى الفريق بعد الكلاسيكو».

وتابع: «الفريق كان جيدا ولعب بتركيز»، مشيرا إلى أن ريال مدريد ليس مجرد 11 لاعبا، بل أيضا بدلاء يشاركون ويسهمون في عمل المجموعة.



سجل أهداف «الملكي» كل من فيدي فالفيردي وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو في الدقائق (11 و75 و89). ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب «الليغا»، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 3 نقاط في المركز الـ 20 والأخير.

وحقق ريال سوسييداد فوزه الخامس تواليا في «الليغا» وهذه المرة على حساب مايوركا 1-0، وفرض قادش التعادل السلبي على ريال بيتيس، وعاد بلد الوليد إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 4-1.



هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الـ 11 من المسابقة، حيث يلتقي رايو فايكانو مع قادش، وبلد الوليد مع ريال سوسيداد، وفالنسيا مع مايوركا، وريال مدريد مع إشبيلية في قمة مباريات المرحلة.



ويسعى «الميرينغي» لتعزيز صدارته، بينما يطمح لاعبو الفريق الأندلسي لتحقيق فوزهم الثالث خارج الأرض بعدما عجزوا عن ذلك في ملعب «سانشيز بيزخوان» في ست مباريات هذا الموسم ببطولتي الدوري المحلي ودوري الأبطال.