تفتتح المرحلة الـ 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة بمواجهة يوفنتوس وضيفه إمبولي، حيث يبحث الأول الذي يحتل المركز الثامن عن الاستقرار وتحقيق فوزين تواليا للمرة الأولى هذا الموسم.

وتستكمل المرحلة غدا السبت بلقاءات ساليرنتانا مع سيبيزيا، وميلان مع مونزا، وفيورنتينا مع إنتر.

وتتركز الأنظار على مباراة مونزا الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلسكوني وضيفه ميلان الذي ترأسه الملياردير السابق لـ 3 عقود زاخرة بالألقاب.

وفاز الصاعد مونزا 3 مرات في آخر 4 مباريات، ما أبعده عن منطقة الهبوط ليحتل المركز الرابع عشر، فيما ينتشي ميلان، حامل اللقب، من 3 انتصارات متتالية وضعته في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نابولي.

وأقيمت أول من أمس منافسات دور الـ 64 من كأس إيطاليا، حيث فاز سبيتزيا على بريشيا 3-1، وبارما على باري 1-0، ومونزا على أودينيزي 3-2.



إلى ذلك، عاود المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، الغائب عن الملاعب منذ نهاية أغسطس جراء اصابة في فخذه، للتمارين الجماعية مع إنتر الإيطالي أمس، وذلك قبيل حوالي شهر من انطلاق مونديال قطر لكرة القدم.



ومن المرجح أن يجلس الهداف التاريخي لمنتخب «الشياطين الحمر» (68 هدفا في 102 مباراة) على مقاعد بدلاء «النيراتزوري» غدا السبت في رحلته إلى فلورنسا لمواجهة فيورنتينا ضمن اطار منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري.

غير ان الاستحقاق الأهم للمهاجم ابن الـ 29 عاما يبقى مباراة إنتر امام فيكتوريا بلزن التشيكي الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث بإمكان النادي الإيطالي حجز مقعده للدور ثمن النهائي في حال فوزه على أرضه.



ويحتل إنتر صاحب المركز السابع في «سيري أ» والمركز الثاني في المجموعة الثالثة في المسابقة القارية الأم برصيد 7 نقاط متأخرا بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ الالماني المتصدر، علما انه كان وضع قدما في الدور التالي بفوزه في ملعبه «جوزيبي مياتسا» على برشلونة الاسباني 1-0 ذهابا وتعادله 3-3 إيابا في «سبوتيفاي كامب نو».



وتعود آخر مباراة للبلجيكي لوكاكو خلال الخسارة على أرض لاتسيو 1-3 في 26 أغسطس. ورحب المنتخب البلجيكي بخبر عودة مهاجمه إلى المستطيل الأخضر، ضمن استعداداته للعرس الكروي العالمي في قطر، حيث أوقعت القرعة بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.