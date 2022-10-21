قاد زيون وليامسون العائد من الاصابة فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز على مضيفه بروكلين نتس 130-108 في مستهل مبارياته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وسجل وليامسون، الذي خاض أول مباراة له في الدوري المنتظم منذ أكثر من 17 شهرا، 25 نقطة ليؤكد جهوزيته التامة للعودة إلى قمة مستواه بعد شفائه من إصابة في قدمه اليمنى أبعدته عن الملاعب لموسم بكامله.



وبرز براندون إنغرام كأفضل مسجل للفريق الفائز مع 28 نقطة، فيما أضاف كريستيان جيمس ماكولوم 21.



وقلب فينيكس صنز تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الثالث إلى فوز على دالاس مافريكس بفارق نقطتين 107-105، فيما فاز ممفيس غريزليز على نيويورك نيكس 115-112 بعد التمديد.



وحقق الفرنسي رودي غوبير، أفضل مدافع في الدوري 3 مرات، في بداياته مع فريقه الجديد مينيسوتا تمبروولفز قادما من يوتا جاز «دابل-دابل» مع 23 نقطة و16 متابعة، ليقوده للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-108.



وفي ديترويت، سجل كايد كانينغهام 24 نقطة لفريقه بيستونز وساهم في فوزه على أورلاندو ماجيك 113-109، في مباراة تألق خلالها في صفوف الاخير الإيطالي الأصل باولو بانكيرو القادم إلى أورلاندو كأول اختيار في الـ «درافت».