يؤمن قائد المنتخب الياباني مايا يوشيدا بقدرة «محاربي الساموراي» على الفوز على ألمانيا في المباراة الافتتاحية للمنتخبين في مونديال قطر يوم 23 نوفمبر المقبل.



وقال يوشيدا، المحترف في شالكه الألماني، في مقابلة مع صحيفة «يوميوري شيمبون» أمس: «فرصة الفوز ليس صفر أبدا».



وأضاف يوشيدا الذي قضى أغلب مسيرته في الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي: «المباراة الأولى صعبة على لكل فريق».



وأشار إلى أن هدف بلاده في مونديال قطر هو التواجد ضمن افضل 8 منتخبات على الأقل، واصفا المباراة أمام ألمانيا بأنها «مفتاح تحقيق ذلك».



وأكد يوشيدا أن أحد الأسباب التي دفعته للانتقال إلى ألمانيا هو «التعرف على المنافس»، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير في هذا البلد «من المهم اللعب لأكبر عدد ممكن من الأندية الكبرى في أوروبا».