عقدت اجتماعها في مركز جابر الأحمد الثقافي



في إطار ترتيبات انعقاد المؤتمر العالمي لعمارة المساجد بنسخته الثالثة تحت شعار «المسجد: مبنى عابر للثقافات» وبالتعاون مع جائزة الفوزان لعمارة المساجد والذي تنظمه كلية العمارة بجامعة الكويت خلال الفترة من 14-16 نوفمبر القادم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، عقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اجتماعا تنسيقيا بحضور القائم بأعمال عميد كلية العمارة د. عمر خطاب وأعضاء اللجنة المنظمة وفريق العمل بمركز جابر الأحمد الثقافي.



تم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر والوقوف على آخر الاستعدادات لإقامة المؤتمر، كما تم توقيع عقد ما بين كلية العمارة ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لإقامة المؤتمر العالمي لعمارة المساجد بنسخته الثالثة خلال الفترة من 14-16 نوفمبر القادم.



بدوره، ذكر عميد كلية العمارة د. عمر خطاب أن اختيار مركز الشيخ جابر الثقافي لعقد المؤتمر جاء في إطار كونه من أهم المعالم المعمارية والحضارية في الكويت ولقيمة المؤتمر بالنسبة للمنظمين من جائزة الفوزان لعمارة المساجد وجامعة الكويت ممثلة بكلية العمارة، فضلا عن أن اختيار المبنى لعقد المؤتمر جاء لكونه يرمز إلى التطور الحضاري والمعماري للكويت.



وبين أن المؤتمر سيعود بالنفع على طلبة جامعة الكويت وأعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث يشارك في المؤتمر عدد من الأساتذة بأوراق علمية، فضلا عن مشاركات عالمية من مختلف الدول والعواصم الإسلامية والعواصم العربية والأجنبية بما يقارب 60 ورقة علمية، آملا أن يصل هذا المؤتمر إلى أعلى المستويات ويحقق التوقعات المرجوة لكلية العمارة.



ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لعمارة المساجد هو مؤتمر علمي ومهني يعقد كل ثلاث سنوات، ويركز على عمارة المساجد في جميع أنحاء العالم. ويدير هذا المؤتمر جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، ويهدف إلى تشجيع البحث في عمارة المساجد. وعادة ما يتناول هذا المؤتمر موضوعات معمارية مختلفة في المساجد، إما فلسفية أو تاريخية أو جمالية أو تقنية أو إنشائية أو وظيفية أو رقمية.