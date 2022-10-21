مفرح الشمري

تحت رعاية وحضور وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عبدالرحمن المطيري انطلقت انشطة مهرجان الكويت المسرحي بدورته 22 على خشبة مسرح الدسمة بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالانابة د.عيسى الانصاري والامين المسا لقطاع الفنون بالتكليف فالح المطيري وضيوف المهرجان من الفنانين والاكاديميين في الخليج والوطن العربي .

وأكد الوزير عبدالرحمن المطيري في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح على اهمية مهرجان الكويت المسرحي الذي يعتبر حدثا مهنا في الحراك الثقافي بعالمنا العربي ورافداً حقيقياً في بناء الأمم والانجازات. واضاف أن المسرح تراث ثقافي لا يقل أهمية عن الثقافات والموروثات الكويتية الأخرى.

بعدها، انطلق عرض الافتتاح بعنوان «مسيرة المسرح في الكويت»، تأليف ومادة بحثية لحبيبة العبدالله، ومن إخراج يوسف الحشاش، وتمثيل عبدالمحسن العمر، كما فاجأ الفنان القدير محمد المنصور الجمهور بظهوره في نهاية العرض، ليحث الفنانين الشباب على مواصلة الابداع المسرحي، مشدداً بقوله «نحن زائلون والمسرح باقٍ».

ومن ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن العروض الرسمية المشاركة في المهرجان، والمزمع أن تنطلق غداً الجمعة، حيث ستكون البداية بعرض لمؤسسة «إيت» بعنوان «الهجين»، تليها مسرحية «لنشرب القهوة» لفرقة مسرح الشباب، ومسرحية «طاهرة» لفرقة مسرح الخليج العربي، ومسرحية «تفضلوا على العشاء» لفرقة المسرح الكويتي، ومسرحية «ماردين» لفرقة المسرح الشعبي، في حين سيكون الختام بمسرحية «ولاية عجب» لشركة «جالبوت».

ومن بعدها ، صعد الوزير عبدالرحمن المطيري خشبة المسرح للاحتفاء بالمكرمين وهم الفنان سمير القلاف والفنان وإبراهيم الحربي، والفنان عبدالناصر الزاير، الناقدة ليلى أحمد، والفنان مبارك ماجد سلطان،والفنان عماد العكاري، والفنان ياسر العماري، والفنان محمد الحملي والفنان ناصر كرماني.

ومن بعد ذلك تم اعلان لجنة التحكيم برئاسة د. علي حيدر

وعضوية د.نوريه العتال والاكاديمي المصري طارق صبري والمسرحي السعودي نايف البقمي .