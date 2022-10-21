أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها بعد 24 ساعة من تأكيدها أنها لن تقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه. لكن الفوضى السياسية وصلت إلى حد لم يترك لها أي خيار آخر.



وانتخبت تراس في أوائل سبتمبر الماضي لتحل محل بوريس جونسون من قبل أعضاء حزب المحافظين، بـ 81.326 صوتا مقابل 60.399 صوتا لخصمها ريشي سوناك.



وفيما يلي ملخص للأزمة السياسية التي عصفت ببريطانيا منذ وصول تراس إلى السلطة وحتى استقالتها:



٭ 6 سبتمبر: باتت ليز تراس رسميا رئيسة للوزراء بعد لقائها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي طلبت منها تشكيل حكومة جديدة.



٭ 8 سبتمبر: في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت تراس أمام البرلمان تجميد أسعار الطاقة، غير أن وفاة الملكة إليزابيث الثانية طغت على إعلانها تماما، لاسيما أن الحياة السياسية توقفت مدى عشرة أيام من الحداد الوطني.



٭ 23 سبتمبر: أعلن وزير المال كواسي كورتنغ «ميزانية مصغرة» للخروج من الأزمة على أساس تخفيضات ضريبية ممولة عبر استدانة المليارات.



ودخلت الأسواق المالية في حالة من الذعر. وفي سبتمبر، عندما أعيد فتح الأسواق، انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي.

٭ 28 سبتمبر: في مواجهة الذعر المالي، أعلن بنك إنجلترا التدخل العاجل في سوق السندات في مواجهة «خطر كبير على الاستقرار المالي للمملكة المتحدة».



٭ 29 سبتمبر: أعلن معهد استطلاعات «يوغوف» تقدم حزب «العمال» المعارض بـ 33 نقطة، الأمر الذي لم يحدث منذ نهاية التسعينات. كذلك، أفادت استطلاعات أخرى عن كارثة انتخابية للمحافظين، قبل عامين من الانتخابات التشريعية.



٭ 3 أكتوبر: خلال مؤتمر حزب «المحافظين» الذي اتسم بالتوتر والخلافات، أجبرت ليز تراس وكواسي كوارتنغ على إجراء أول تغيير في موقفهما والتخلي عن إزالة الشريحة الضريبية الأعلى، وهو إجراء مثير للجدل للغاية في «ميزانيتهما المصغرة».



٭ 5 أكتوبر: قالت تراس لمؤتمر الحزب «لقد فهمت، لقد سمعت» مضيفة «نمو، نمو، نمو» من دون أن تتمكن من طمأنة المتشككين في حزبها والأسواق المتوترة.



٭ 12 أكتوبر: استبعدت أمام النواب أي تخفيضات في الإنفاق العام بينما وعدت بالإبقاء على التخفيضات الضريبية، مما زاد من الشكوك حول سياستها.



٭ 13 أكتوبر: بدأ بعض المحافظين الحديث عن لائحة من الأسماء المتداولة لتحل محلها في «داونينغ ستريت».



وقال كواسي كوارتنغ من واشنطن حيث كان يشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، إنه متأكد من أنهما سيكونان في منصبيهما بعد شهر.



٭ 14 أكتوبر: عاد كوارتنغ إلى لندن بشكل عاجل وتوجه إلى «داونينغ ستريت». وبعد فترة وجيزة، أعلن عبر «تويتر» أنه تمت إقالته. وسط هذه الأجواء، استبدل بجيريمي هانت، المرشح السابق في السباق الى رئاسة الوزراء.



وعقدت ليز تراس مؤتمرا صحافيا مدته سبع دقائق بدت فيه كئيبة للغاية، وأعلنت عن تحول جديد في خطة ميزانيتها، متراجعة عن وعد حملته بالحفاظ على الضريبة على الشركات عند 19%، على أن ترفع هذه الضريبة إلى 25%، بناء على خطط الحكومة السابقة.



٭ 17 أكتوبر: أعلن جيريمي هانت، رابع وزير مال منذ بداية العام الحالي، إلغاء برنامج تراس الاقتصادي بشكل شبه كامل.



ومثلت الوزيرة بيني موردونت أمام البرلمان حيث مثلت رئيسة الوزراء للإجابة عن أسئلة المعارضة بشأن هذه السياسة. وقالت موردونت «لا، إنها لا تختبئ تحت مكتب»، فيما صاح بعض النواب «استقالة».



وفي وقت لاحق من ذلك المساء، اعترفت تراس بأخطاء في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) وقالت إنها «آسفة»، ولكنها استبعدت الاستقالة، مشيرة إلى «المصلحة الوطنية».



٭ 19 أكتوبر: قالت رئيسة الوزراء في جلسة الأسئلة الأسبوعية في البرلمان «أنا مقاتلة، ولن أستسلم».



واستقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، موضحة أنها أرسلت وثيقة رسمية عن سياسة الهجرة من بريدها الخاص إلى زميل لها في البرلمان. وكتبت في رسالة مغادرتها «لقد ارتكبت خطأ. أقبل ذلك، أستقيل».



وعمت الفوضى في البرلمان في مساء نفس اليوم بسبب تصويت غير واضح حول التكسير الهيدروليكي الذي أرادت الحكومة إجراءه كاختبار للولاء في إطار البرلمان.



٭ 20 أكتوبر: أعلنت تراس أنها تستقيل وباتت غير قادرة على «أكمال الولاية» التي تم انتخابها من أجلها، في إعلان موجز للغاية أمام «داونينغ ستريت».