تستعد شركة ويدر الأمريكية المتخصصة في الأغذية الصحية النباتية بنسبة 100% لطرح منتجاتها في مهرجان أشبيلية السنوي، والذي سيستمر حتى الـ30 من الشهر الجاري.

وتتميز المنتجات الجديدة بتقديم البرجر المعد من بروتين نباتي في صورة مسحوق سريع التحضير.

وذكرت وكالة يوروبا برس الإسبانية أن أهم مميزات الخط الجديد لهذه المنتجات هو أنها صديقة للبيئة بدرجة كبيرة، كما أنها لا تحتاج للتبريد، ومن ثم فإنها لا تقتصر على تحضير البرجر فحسب بل أي وصفة طعام بفترة صلاحية تصل إلى عامين مع مكونات بروتينية مرتفعة بدون الحاجة للحفظ في برادات، وهو ما يجعلها مثالية بالنسبة للرياضيين.

وتؤكد الشركة أن هذه المواصفات تجعل من هذا الطعام غذاء المستقبل، سواء للنباتيين أو غيرهم من غير النباتيين محبي تناول اللحوم الذين يدافعون عن تقليل استخدام البروتين الحيواني في حميتهم .

وتضيف ويدر، وهي شركة ذات خبرة 80 عاما في المجال أن طريقة التحضير في منتهى السهولة مع إضافة قليل من الماء وزيت الزيتون للمسحوق.

ووفقا لوكالة أوروبا برس يحمل المنتج ضمانات صحية وبيئية معتمدة مثل الخلو من العناصر المعدلة وراثيا، أو وجود الجلوتين، وضمان أن المنتج صالح 100% لأتباع نظام فيجن النباتي.

وقال مدير مهرجان أشبيلية سرخيو فرنكيل إن وجود شركة ويدر هذا العام يمثل قيمة مضافة للحدث، الذي يبحث عن توفير بدائل صحية لفنون الطهي من خلال شركات تقدم حلولا مبتكرة.

يشار إلى أن مهرجان أشبيلية للأمم يحتفي هذا العام بدورته الثامنة والعشرين وبمرور 30 عاما على إقامة معرض إشبيلية الدولي إكسبو 1992، وكان مديره الحالي فرنكيل قد جاء الأرجنتين إلى المدينة للعمل به عام 1989، وكان صاحب فكرة إقامة مهرجان أممي في قاعة مؤتمرات المدينة مقابل 100 بيزيتا في ذلك الوقت.