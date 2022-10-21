أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن تقديم قرض بقيمة 15 مليون يورو إلى شركة (Spindiag GmbH) الألمانية؛ لتطوير نظام فحص تشخيصي آلي بالكامل يعتمد على تقنية تفاعل البوليمرز المتسلسل (PCR) لاستخدامه في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية، كالمستشفيات وأقسام الطوارئ.

ووفقًا لبيان للبنك، يوفر النظام الجديد، الذي أطلق عليه اسم (Rhonda PCR) نتائج فحص بدرجة مختبرية موثوقة خلال أقل من ساعة، كما يقلل من مخاطر العدوى المحتملة للأطقم الطبية التي تجري الفحوصات المختبرية إلى الحد الأدنى؛ نظرا لتلافيه إدخال عينات المسحة في كاشف الاختبار آليا وليس يدويا.

وأوضح البنك أن الشركة الألمانية ستعمل على توسيع نطاق إنتاج هذا النوع الجديد من أجهزة فحص (PCR) في ألمانيا والأسواق الأوروبية أيضا، مشيرا إلى أن أنظمة اختبار (Rhonda PCR) الجديدة الحالية تستخدم في الكشف عن مجموعة من الفيروسات تشمل فيروس (سارس-كوف-2) المسبب لوباء كورونا، وفيروسات الأنفلونزا (أ) و(ب) والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، الذي يصيب الجهاز التنفسي العلوي والرئتين وشائع جدا لدى الأطفال ممن لم يتجاوزا عامهم الثاني، بالإضافة إلى بكتيريا المكورات العنقودية المقاومة للميثيسيلين (مارسا) المقاومة للعقاقير الطبية.

ولفت البيان إلى أن شركة Spindiag GmbH، وهي إحدى شركات التشخيص المختبري الناشئة المهتمة بحماية المرضى والكوادر الطبية من مسببات الأمراض المعدية، تعتزم العمل على تعزيز القدرات التشخيصية لنظامها المختبري الجديد ليشمل مستقبلا الكشف عما يصل إلى 36 نوعا الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض في أقل من ساعة واحدة.

ويقدم البنك الاستثمار الأوروبي هذا القرض إلى الشركة الألمانية بموجب أداة تسهيل تمويل مكافحة الأمراض المعدية (IDFF)، إحدى أدوات تمويل المشروعات المبتكرة عالية المخاطر بموجب برنامج التمويل InnovFin التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تغطي المفوضية الأوروبية مخاطر هذه المشروعات بالكامل.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، المسئول عن عمليات بنك الاستثمار الأوروبي في ألمانيا: "إن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم أبحاث شركة Spindiag؛ نظرا لأن مسببات الأمراض المعدية في المستشفيات أصبحت تحديا يجب معالجته بنهج مبتكر".

من جهته، أوضح دانييل مارك، الرئيس التنفيذي لشركة Spindiag الألمانية أنه "من خلال تقديم نتائج التشخيص ببساطة، توفر الشركة حلا مبتكرا لمكافحة العدوى"، معربا عن سعادته بدعم بنك الاستثمار الأوروبي لشركته في التصدي لخطر مسببات الأمراض المعدية لدى مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي يضمن توسيع القدرات الإنتاجية لأنظمة الاختبار الجديدة وسيساعد الشركة على تنفيذ خطط التوسع التجاري بسرعة أكبر.