زادت مبيعات شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة متعددة الجنسيات (آي بي إم) بشكل كبير في الربع الثالث من عام 2022 على الرغم من بيئة السوق الصعبة، حسبما ذكرت الشركة وزادت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6% إلى 1ر14 مليار دولار، وهو رقم أعلى من 5ر13 مليار دولار كان يتوقعها محللون.

وتعاني المجموعة في الواقع من قوة الدولار الأمريكي ، مما يقلل من الأرباح الأجنبية بالعملة الأمريكية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، أرفيند كريشنا: "حققت / آي بي إم / نموا قويا في الإيرادات في هذا الربع ، مما يعكس تركيزنا المستمر على تنفيذ استراتيجيتنا".

وأضاف: "على الصعيد العالمي، ينظر العملاء إلى التكنولوجيا باعتبارها فرصة لتعزيز أعمالهم، وهو ما يتضح في النتائج عبر محفظتنا".