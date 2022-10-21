تستعد بورصة السياحة ببرلين ITB Berlin لانعقاد فعالياتها خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس القادم، حيث سيفتح معرض السفر التجاري الرائد في العالم قاعاته، بعد ثلاث سنوات من القيود بسبب وباء كورونا.

وذكر بيان لبورصة السياحة ببرلين أن أكثر من 70 بالمائة من مساحة المعرض محجوزة بالفعل طبقا لبيان هيئه معارض ITB برلين.

وأضاف: "كالعادة، هناك العديد من المنظمات والشركات التي تعود بقوة في أكبر سوق في صناعة السفر الدولية.. وذلك خلال المعرض التجاري، حيث يمكن للزوار التجاريين التعرف على مجموعة واسعة من العروض من الوجهات العربية والأوروبية".

وقال البيان إنه قد وقع الاختيار على جورجيا لتكون ضيف الشرف في أكبر معرض سياحي دولي على مستوى العالم.

وذكر أن فعاليات بورصة السياحة ستركز خلال دورتها المقبلة على تكنولوجيا السفر، والمغامرة، والسياحة الطبية ، والرفاهية، والتكنولوجيا، والجولات والأنشطة (TTA).