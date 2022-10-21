بدأ تمثال شاهق الارتفاع مصنوع من البرونز ويخرج منه 24 رأسا، في جذب أنظار السكان المحليين والسائحين، بعد أن تم نصبه مؤخرا في متنزه "سنترال بارك" الشهير بنيويورك.

ويرى "صندوق الفن العام" ، المعني بالفن العام، أن التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، والذي يحمل اسم "أنسيستور" للفنانة البريطانية الهندية، بارتي خير، هو "شخصية لأم عالمية".

ويشار إلى أن العمل الفني، الذي يقف إلى حد ما على النقيض من التماثيل البرونزية الغربية الفخمة التي تخلد ذكرى الشخصيات والأحداث التاريخية، هو "العمل الأكثر طموحا حتى الآن" للفنانة بارتي خير المولودة في لندن.

جدير بالذكر أن "صندوق الفن العام" يضع عند المدخل الجنوبي الشرقي لمتنزه "سنترال بارك"، الذي يمر فيه عشرات الآلاف من الأفراد يوميا، عملا جديدا لفنان مختلف كل بضعة أشهر. ومن المقرر أن يستمر عرض تمثال "أنسيستور" حتى شهر آب/أغسطس من عام .2023