أعلنت شركة جوجل (Google) تقديم مجموعة من الميزات الجديدة التي تركز على الأطفال؛ مثل قوائم المراقبة التي يتحكم فيها الوالدان والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى Google TV.

وأوضحت جوجل، في منشور عبر المدونة الخاصة بها أن هذه الميزات هي الأحدث في سلسلة من الجهود لتوسيع عروض نظام التشغيل التلفزيوني الخاص بها للاستخدام العائلي.

وقالت الشركة إنها تضيف هذه الميزات إلى ملفات تعريف الأطفال لتحسين التوصية بالمحتوى والاستكشاف.

وأوضحت في منشورها أنه يمكن للوالدين إضافة العناوين مباشرة إلى قوائم "يجب مشاهدتها" للأطفال من ملفاتهم الشخصية، من خلال النقر على زر قائمة المراقبة على العناوين التي صادفوها والضغط عليها.