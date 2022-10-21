دعت الممثلة البريطانية جودي دينش منصة نتفليكس إلى إضافة تنويه للمسلسل الدرامي الذي يدور حول حياة العائلة المالكة (ذا كراون)، منضمة إلى مجموعة من الأصوات التي تنتقد الأحداث الخيالية التي ترد في المسلسل.

وقالت الممثلة المخضرمة البالغة من العمر 87 عاما، في رسالة وجهتها إلى صحيفة التايمز ، إنه كلما تناولت أحداث المسلسل، الذي حصد العديد من الجوائز، الوقت الحاضر "بدا أكثر استعدادا لطمس الخط الفاصل بين الدقة التاريخية والإثارة الفجة".

وأدت دينش دوري الملكتين التاريخيتين الملكة إليزابيث الأولى والملكة فيكتوريا على شاشة السينما، بالإضافة إلى دور رئيسة العميل السري جيمس بوند "إم".

وتقول نتفليكس إن مسلسل (ذا كراون)، الذي يدور حول فترة حكم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية "معالجة درامية خيالية"، مستوحاة من أحداث حقيقية.

وسيُعرض الموسم الخامس للمسلسل، الذي سيؤدي فيه طاقم تمثيل جديد شخصيات العائلة المالكة في تسعينيات القرن الماضي، في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني، بعد شهرين من اعتلاء الملك تشارلز العرش.

وكتبت دينش في الرسالة "في حين يمدح كثيرون مسلسل ذا كراون على سرده الرائع للأحداث، ولكن بشكل خيالي، أخشى أن عددا ضخما من المشاهدين، وبالتحديد في الخارج، قد يعتقدون أنه يقدم حقائق تاريخية تماما".

وتابعت دينش "لا يؤمن أحد بالحرية الفنية أكثر مني، ولكن لا يمكن أن يمر هذا مرور الكرام … قاوم صانعو المسلسل جميع المناشدات بكتابة تنويه في بداية كل حلقة".

وأضافت "آن الأوان لنتفليكس أن تعيد النظر في الموقف، من أجل عائلة وأمة فقدت شخصا عزيزا مؤخرا، كدليل على احترام ملكة خدمت شعبها على أكمل وجه سبعين عاما، وحفاظا على سمعتها في أعين مشتركي المنصة البريطانيين"