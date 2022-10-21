في الوقت الذي تكافح فيه الشركات الأمريكية الكبرى من آبل للإلكترونيات إلى جنرال موتورز للسيارات وجولدمان ساكس جروب للخدمات المالية لإعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب بعد تلاشي جائحة فيروس كورونا المستجد، قررت شركة صناعة الدراجات البخارية الفارهة هارلي ديفيدسون السير في الاتجاه المعاكس.

ومنذ أغلقت الشركة البالغ عمرها 119 عاما مقر رئاستها في مدينة ميلوكي الأمريكية في آذار/مارس 2020 في ذروة الجائحة، لم يعد المقر للعمل بكامل طاقته حتى الآن. ويعتزم يواكين تسايتس الرئيس التنفيذي للشركة إعادة توظيف المقر البالغة مساحته 500 قدم مكعبة في وقت لاحق من العام الحالي ليؤكد جدية الشركة في الالتزام بنظام العمل عن بعد للوظائف الي لا تحتاج إلى العمل من منشآت الشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تسايتس الذي تولى رئاسة الشركة عام 2020 أب لطفلين ويقسم وقته بين منزله في ميلوكي ومزرعته الخاصة بالقرب من سانتا في بولاية نيو مكسيكي. ويقول إن فترة تزامن الجائحة مع التزاماته الأبوية أقنعته بأن الاجتماعات الافتراضية عبر الإنترنت أفضل من الاجتماعات الفعلية في مقار العمل.

وفي مقابلة مقر بلومبرج بنيويورك قال تسايتس إنه "يمكن بالضغط على زر أن تصبح على اتصال مع الشخص المطلوب بغض النظر عن مكانه، ويمكن عقد اجتماع معه دون أن يرتبط ذلك بالطابق الموجود فيه ولا حتى بالأشخاص المتواجدين في أركان المكتب... إنها طريقة لدمقرطة العمل الجماعي وتتيح لك جذب أفضل المواهب إلى شركتك بغض النظر عن مكان وجودها".