دعت الشرطة الأسترالية الآباء والأوصياء في البلاد إلى إيلاء الانتباه لأنشطة أطفالهم عبر الانترنت بعدما توصلت إلى أن اللاعبين الصغار قد يكونون أهدافا للتجنيد المتطرف.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها تشهد اتجاها مقلقا لأعضاء جماعات متطرفة وأشخاص مرتبطين بهم يستهدفون شبانا صغار عبر تعريضهم لمحتوى خطير -- يتضمن عمليات إعادة نشر عنيفة لأحداث إرهابية فعلية -- عبر منصات الألعاب الإلكترونية.

وذكرت ساندرا بوث، القائمة بأعمال مساعد مفوض مكافحة الإرهاب وقيادة التحقيقات الخاصة في الشرطة الفيدرالية، أن نشر محتوى متطرف على منصات الألعاب الإلكترونية يمثل مصدر قلق بالغ لوكالات إنفاذ القانون في أستراليا وحول العالم.

وقالت "نحن نعلم أن المحتوى القومي والعنصري والمتطرف العنيف في الألعاب عبر الإنترنت هو بالتأكيد جزء من عملية تهدف لتطرف بعض الشباب".

وأضافت أن "هناك عدد من الألعاب الشائعة التي تمكن المستخدمين من إنشاء سيناريوهات وتسجيلها للآخرين لإعادة مشاهدتها ومشاركتها عبر الإنترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "مبعث قلقنا هو أن الجماعات المتطرفة تستغل هذه المنصات لاستهداف مجموعة الشبان الصغار جدا من سكان أستراليا، من خلال إنشاء محتوى لمشاركة وتشجيع الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة/المتشددة والعنف البغيض ضد الآخرين".

ووفقا للشرطة الفيدرالية، زادت نسبة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب اليميني المتطرف من 2 بالمائة قبل عام 2020 إلى حوالي 15 بالمائة في عام 2022.

وقالت بوث إن الآباء والأوصياء يمكن أن يلعبوا دورا مهما في منع الجماعات المتطرفة من استغلال الشباب الأستراليين عبر الألعاب عبر الإنترنت.

وشجعت الشرطة الفيدرالية الآباء والأوصياء على التحدث إلى أطفالهم وفهم الألعاب التي يلعبونها ومع من قد يتفاعلون في تلك الألعاب، ومراقبة وتفسير سلوك أطفالهم عبر الإنترنت.

كما لفتت السلطات إلى العديد من العلامات التي يتوجب توخي الحذر عندها مثل استخدام لغة تحض على الكراهية أو مشحونة عاطفيا، أو زيادة في الطبيعة المتطرفة لخطابهم، أو تطوير تركيز على نظريات المؤامرة أو القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل.

وقالت الشرطة الفيدرالية إنها ستواصل العمل مع شركاء إنفاذ القانون الآخرين، من خلال الفرق المشتركة لمكافحة الإرهاب، لتحديد وتعطيل أي شخص يحاول التحريض على العنف ونشر الرسائل الضارة عبر المجتمع.