أطلقت شركة الشيكولاتة الإسبانية الشهيرة "ترابا" مبادرة تحت عنوان "نزرع المستقبل معاً"، وتتضمن غرس 6000 شجرة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لإعادة تشجير إسبانيا بعد عام عانت فيه البلاد من أضرار حرائق الغابات على مساحات كبيرة وفي مناطق مختلفة.

وذكرت وكالة "يوروبا برس" الإسبانية أن المبادرة تشمل غرس أشجار جديدة في مناطق بلد الوليد (وسط)، كانتبريا (شمال) وتينيريفي (جنوب) وجزر الكناري، والتي تضررت جميعا من ظاهرة حرائق الغابات.

وتحظى المبادرة بدعم الكثير من كبرى شركات الأغذية في إسبانيا بالإضافة إلى صندوق دينوسول للمساعدات الاجتماعية للعاملين في كبرى الأسواق التجارية والسوبرماركت الإسبانية. وتشمل المبادرة غرس عينات من نفس الأشجار التي تضررت أو احترقت في نفس بيئتها الطبيعية، وهذا سوف يساهم في امتصاص ما يقرب من 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

يذكر أن هذه المبادرة زرعت عام 2021 أكثر من 8000 شجرة في مدريد وفالنسيا واشبيلية وإقليم الأندلس بدعم من منظمة "مشروع غابة" غير الربحية.