يتخوف صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم من مخاطر متزايدة من أن يتحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة بسبب التضخم القوي وارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وفق صحيفة "وول ستريت".

وتقول الصحيفة إنه من المرجح أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي السيئ الأسبوع الماضي إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة ويمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الدولار الأمريكي للارتفاع، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات وخدمة الديون للعديد من البلدان.

ويعمل منتجو الطاقة الرئيسيون على تقليص العرض، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار وتباطؤ النشاط الاقتصادي، لا سيما في أوروبا، كما أظهرت بيانات جديدة من الصين انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد، وهي علامة أخرى على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وتقول كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: "الأسوأ لم يأت بعد"، بينما اجتمع مسؤولون ماليون في واشنطن لحضور اجتماعات استضافها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات التي تمثل أكثر من ثلث الناتج العالمي ستنكمش العام المقبل، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - ستتوقف بشكل أساسي.

بشكل عام، يتوقع الصندوق نموًا بنسبة 2.7٪ في عام 2023، منخفضاً من 3.2٪ هذا العام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 8.2٪ في سبتمبر عن العام السابق، مع ارتفاع الأسعار الأساسية - التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة 6.6٪. كان هذا أسرع معدل في أربعة عقود، وهو علامة على ضغوط أسعار أساسية قوية.

من المحتمل أن تبقي القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية الشهر المقبل.

وساعدت الزيادات السريعة لسعر الفائدة الفيدرالية هذا العام في جذب المستثمرين إلى الأسواق الأمريكية ورفع قيمة الدولار حيث تزيد قوة الدولار من تكاليف الواردات المقومة بالدولار وخدمة الدين للعديد من البلدان الأخرى، كما أنه يضغط على البنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة الخاصة بها لحماية عملاتها، مما قد يؤدي إلى زيادة تباطؤ النمو.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1٪ العام المقبل، انخفاضًا من 1.6٪ هذا العام.

ووضع الاقتصاديون في استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت" احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة في الاثني عشر شهرًا القادمة عند 63٪، ارتفاعًا من 49٪ في استطلاع يوليو.