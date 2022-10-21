أظهرت أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية نمو الانتاج الصناعي لليابان بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 4ر3% على أساس شهري خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بعدما نما بنسبة 8ر0% في تموز/يوليو الماضي.

وقد ارتفعت الشحنات بنسبة 8ر2% على أساس شهري في آب/أغسطس الماضي، وارتفع المخزون بنسبة 7ر0%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الانتاج الصناعي بقوة بنسبة بلغت 8ر5% في آب/أغسطس الماضي، بعد تراجعه بنسبة 2% خلال شهر تموز/يوليو الماضي. وتعد هذه أول زيادة يسجلها الانتاج منذ 6 أشهر.