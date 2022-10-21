أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 3ر7 % في شهر آب/ أغسطس الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 8ر105 نقطة، وبزيادة نسبتها 2ر1 % بالمئة مقارنة بشهر تموز/ يوليو الماضي .

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ، يعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 46ر82 % ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 85ر15% ، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 16ر1 % ، والمياه بأهمية نسبية قدرها 53ر0 %.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 6ر0 % في الشهر قبل الماضي مقارنة بالشهر السابق له، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة نفسها.

وانخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7ر2 % ، وبالمقارنة مع آب/ أغسطس 2021 يلاحظ ارتفاعاً في هذا القطاع بنسبة 3ر7%.