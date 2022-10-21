أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) التابعة لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم اعتزامها إقامة منطقة بنية تحتية لخدمات الحوسبة السحابية في تايلاند.

وقالت الشركة إن منطقة "أيه.دبليو.إس ريجون" في تايلاند ستتيح للمطورين والشركات الناشئة والمؤسسات وكذلك الحكومة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الهادفة للربح في تايلاند إدارة تطبيقاتهم وخدمة المستخدمين النهائيين عبر مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الموجودة في تايلاند.

علاوة على ذلك، تعتزم الشركة ضخ استثمارات في تايلاند بأكثر من 5 مليارات دولار خلال 15 عاما، كجزء من مشروع منطقة البنية التحتية.

وستتكون منطقة "أيه.دبليو.إس ريجون" في تايلاند من ثلاث مما تسمى "مناطق إتاحة"، تضاف إلى 87 "نطاق إتاحة" تابعة للشركة الأمريكية موجودة في 27 منطقة جغرافية في مختلف أنحاء العالم .

وأعلنت أمازون ويب سيرفيسز عن خططها لإقامة 24 نطاق إتاحة إضافية في 8 مناطق أيه.دبليو.إس في أستراليا وكندا والهند وإسرائيل ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا وتايلاند.