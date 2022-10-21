أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن ميزان الحساب الجاري في منطقة اليورو سجل أكبر عجز في التاريخ خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري 323ر26 مليار يورو ( 802ر25 مليار دولار) خلال شهر آب/أغسطس الماضي، مقارنة بـ 960ر19 مليار يورو في تموز/يوليو الماضي. وكان الميزان قد سجل فائضا خلال نفس الشهر من العام الماضي بلغ 089ر17 مليار يورو.

وترجع الزيادة في حجم العجز بصورة أساسية إلى العجز الذي تم تسجيله في البضائع والدخل الاساسي.

وأظهرت البيانات أن حجم العجز في تجارة البضائع بلغ 21 مليار يورو. وفي نفس الوقت، انكمش الفائض في قطاع الخدمات من 11 مليار يورو إلى 7 مليارات يورو.

وارتفع فائض الدخل الاساسي إلى 3 مليار يورو في آب/أغسطس الماضي مقارنة بمليارين في تموز/يوليو الماضي.

وخلال 12 شهرا حتى آب/أغسطس الماضي، بلغ عجز ميزان الحساب الجاري 19 مليار يورو أو 1ر0 من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بفائض يقدر بـ 338 مليار يورو أو 8ر2% منذ عام.