قالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي إنها ستستثمر 150 مليون يورو (148 مليون دولار أمريكي) في إنشاء مركز للخدمات السحابية في دبلن بأيرلندا، وهو الأول من نوعه للشركة في أوروبا.

وذكرت الشركة في بيان إن المركز السحابي سيخلق 200 وظيفة جديدة لسوق العمل المحلي في السنوات الخمس المقبلة، مبينة أن المركز سيقوم بخدمة العملاء في جميع أنحاء أوروبا ويساعد الشركات الأيرلندية على التوسع في أسواق عالمية جديدة.

وقال توني يانغشو، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي أيرلندا"، "نحن نرى أيرلندا كموقع مهم إستراتيجيا للنشر العالمي لهواوي كلاود".

وأضاف "سيعتمد العرض الجديد على... خدمات سحابية مخصصة لتلبية احتياجات مختلف العملاء الأيرلنديين والأوروبيين، ولكن بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

ونقل البيان الصادر عن "هواوي أيرلندا" عن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير المشاريع والتجارة والتوظيف ليو فارادكار قوله إن الاستثمار يظهر مدى التزام هواوي المستمر تجاه أيرلندا.

وأفاد أن "هواوي تعمل على توسيع محفظة خدماتها في أيرلندا من خلال هذا الاستثمار، مما سيعزز بشكل كبير نظامنا البيئي التكنولوجي المزدهر".

وأنشأت هواوي وجودا لها في أيرلندا منذ عام 2004، حيث تخدم أعمالها الآن أكثر من 3 ملايين شخص، وتوفر أكثر من 900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلاد، وفقا لشركة "هواوي أيرلندا".