ذكر موقع "تك كرانش" التقني أن هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة أمرت شركة ميتا (Meta) مرة أخرى ببيع منصة Giphy -محرك بحث وقاعدة بيانات لنسق الرسومات المتحركة المتبادلة؛ لحماية المنافسة.

يأتي هذا بعد قرار آخر بوقف التنفيذ في وقت سابق هذا الصيف، بعد أن أعادت محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة القضية إلى منظم مكافحة الاحتكار لإعادة تقييمها بعد نتيجة إجرائية مفادها أن هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لم تقدم إفصاحا كاملا وغير منقح لممثلي ميتا عن الوثائق المتعلقة بقرارها.

لكن المحكمة أيدت قرار هيئة أسواق المال بشأن خمسة من الأسس الستة المطعون فيها - مؤكدة أنها خلصت لنفس النتيجة التي توصلت إليها الهيئة التنظيمية وهي أن الاندماج قلل بشكل كبير من المنافسة الديناميكية.

وأكدت عملية إعادة التقييم وجهة النظر السابقة بأن شراء ميتا لمنصة Giphy سيحد من الاختيار لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة ويقلل من الابتكار في إعلانات العرض فيها.