شهد عدد المكتبات تراجعا كبيرا في جميع أنحاء اليابان، وفقا لأحد تقديرات الصناعة، حيث انخفض العدد بمقدار الثلث تقريبا في العقد الماضي، متأثرا بانخفاض عدد السكان وانتشار الإنترنت.

وتعالت بعض الأصوات احتجاجا، مثل أصوات سكان المدن الذين يرون أن المكتبات ضرورية لبيئة حضرية نابضة بالحياة، لكن أعداد العملاء تستمر في الانخفاض. وهذا يعني أنه من أجل البقاء ، يحتاج المشغلون إلى ممارسة الإبداع، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

واستشهدت كيودو بمكتبة "تاكاشيما شوبو"، التي لها تاريخ يمتد إلى 72 عاما في كورياما، بمقاطعة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، كمثال على ذلك.

ووفقا لمنظمة النشر اليابانية لتطوير البنية التحتية للمعلومات، يوجد حاليا 11 ألفا و952 مكتبة في اليابان، بانخفاض حوالي 30% عن 16 ألفا و722 مكتبة في عام .2012