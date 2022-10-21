لطالما شهدت شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي، أعدادا لا حصر لها من الدراجات ذات العجلات الثلاثة والمقعدين الخلفيين( الريكشا) وعلى متنها فيتناميون وسائحون ومعهم امتعتهم أحيانا.

ورغم كثرة السيارات والحافلات السياحية في هانوي، يستمتع كثيرون بالتنقل على متن مثل هذه الدراجات البطيئة الحركة. وهي تجتذب السائحين بوجه خاص، والذين يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية في المدينة على مهل.

ووفقا لمسؤول في إحدى الشركات التي تدير 50 طرازا من هذه الدراجات، هناك سببان يدفعان السائحين لحب الريكشا. أولهما أنها صديقة للبيئة، كما أن بطء حركتها يتيح لهم التقاط الصور التذكارية.أما السبب الثاني فهو أنها تسمح لهم بتذوق شكل الحياة السابقة في هانوي.

يذكرأنه تم اختراع الريكشا في اليابان، ثم أدخلت إلى فيتنام عام 1883، وكانت الريكشا في السابق تدفع باليد براكبيها، و رغم الحظر الدولي على هذا النوع المواصلات في جميع أنحاء العالم تقريبا، لا تزال هذه المركبات التي تعمل بالدفع باليد تعمل أساسا في مدينة كولكاتا الهندية.