استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون في وقت مبكر صباح الجمعة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت عدة مبان، ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.



وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب صلاح بريكي (19 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.



وأقدمت قوات الاحتلال على تحطيم عدد من الدراجات النارية، إضافة إلى تدمير النصب التذكاري للشهيد محمد زكارنة في الحي الشرقي، فيما اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة، شمال شرق جنين.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هدف الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد الإجرامي هو تغييب البديل للحلول السياسية للصراع واستبدالها بمعالجات عسكرية تخدم مصالح الاحتلال.



وأدانت الوزارة بأشد العبارات جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب صلاح بريكي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.



وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين.