قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الجمعة، إن مجموعة أوبك+ تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة.

جاء هذا ردا على أسئلة تتعلق بالقرار الذي اتخذته أوبك+ مؤخرا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا، وفق ما نقلته رويترز.

وشهدت الفترة الأخيرة تضامنا دوليا وعربيا واسعا لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.

يذكر أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددا من كبار المنتجين خارجها، قررت في وقت سابق هذا الشهر، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.