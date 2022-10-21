ذكر تقرير أن عددا كبيرا من موظفي شركة "تويتر" سيتعرض للتسريح في الفترة المقبلة، بصرف النظر عن التطورات المتعلقة بملكية شركة التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثائق ولقاءات، أن الملياردير "إيلون ماسك" أخبر مستثمرين محتملين في صفقة شراء "تويتر" أنه يعتزم التخلص من 75% من موظفي الشركة البالغ عدهم 7500 موظف.

وأشار التقرير إلى أن الإدارة الحالية لشركة "تويتر" تخطط لخفض ميزانية الرواتب بنحو 800 مليون دولار بحلول نهاية العام المقبل، ما قد يعني الاستغناء عن حوالي 25% من القوى العاملة.

ورغم أن أفراد في قسم الموارد البشرية أخبروا الموظفين أن "تويتر" لا تخطط لعمليات تسريح كبيرة، فإن وثائق أظهرت أن الشركة كانت تخطط لخفض الوظائف وتقليص تكاليف البنية التحتية قبل عرض "ماسك" لشراء الشركة.

وكان "ماسك" قد أعلن مؤخرا نيته تنفيذ عملية الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بعد أن حاول سابقا الانسحاب من الصفقة، ما دفع الشركة لرفع دعوى قضائية لإجباره على الوفاء بالتزاماته.