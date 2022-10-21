ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في هونج كونج خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، مع اتجاه اقتصاد المدينة للانكماش للمرة الأولى في أربع سنوات.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المركب 4.4% في سبتمبر على أساس سنوي وهو المستوى الأعلى منذ منذ عام 2015، في حين كان متوقع ارتفاعه 4.1%.

وذلك بعدما ارتفع المؤشر بنسبة 1.9% خلال أغسطس على أساس سنوي، وهو ما كان المستوى الأعلى منذ مارس 2015.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال المتحدث باسم حكومة هونج كونج: بينما ستستمر أسعار الواردات في الارتفاع بشكل ملحوظ وسط ارتفاع التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى، إلا أن ضغوط التكلفة المحلية المعتدلة إلى حد كبير يجب أن تساعد في إبقاء التضخم معتدلاً على المدى القريب.