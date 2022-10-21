183.7 مليون دينار منها إلى مجلس التعاون.. و95.9 مليوناً إلى الدول العربية



طارق عرابي



كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء»، ان إجمالي قيمة الصادرات الكويتية المنشأ بلغ 312.1 مليون دينار في 7 أشهر.



وأضافت المصادر أن دول الخليج العربي استحوذت على النسبة الأعلى من الصادرات الكويتية بواقع 183.7 مليون دينار، تلتها مجموعة الدول العربية بواقع 95.9 مليون دينار، ثم دول القارة الأوروبية بواقع 10.9 ملايين دينار.



وتوزعت باقي الصادرات بنسب متفاوتة على دول أفريقية بمبلغ تجاوز نصف مليون دينار بقليل ليصل إلى 543 ألف دينار، ودول آسيا واستراليا بواقع 3.1 ملايين دينار، ودول الأميركتين بواقع 18 مليون دينار.



وبلغت الصادرات الكويتية المنشأ إلى دول العالم ذروتها في يوليو الماضي بإجمالي صادرات وصل إلى 76.8 مليون دينار، تلاها شهر فبراير بإجمالي صادرات بلغ 72.8 مليون دينار ثم شهر مايو بإجمالي صادرات بلغ 39.4 مليون دينار، فيما سجل شهر إبريل أقل قيمة صادرات بواقع 24.8 مليون دينار، وشهر يونيو بصادرات بلغت 26.8 مليون دينار.