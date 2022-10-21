عبدالله الراكان



استقبلت وكيلة وزارة المواصلات م.خلود الشهاب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض صباح امس الأول في المبنى المركزي، حيث قاما بجولة تفقدية لقطاعات الوزارة وإداراتها والحكومة مول في برج التحرير يرافقهما الوكلاء المساعدون والمديرون.



وأوضحت م.الشهاب في تصريح صحافي ان الوزير التقى خلال الجولة بعدد من موظفي الوزارة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمراجعين، والتأكد من توفير سبل الراحة للمواطنين وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، وكذلك تذليل المعوقات والمشاكل التي تواجههم.



وبينت م.الشهاب أن الوزير شدد على ضرورة تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والعمل على تطوير الخدمات والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمقيمين والقيام بحلها بالسرعة الممكنة.