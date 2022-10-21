آلاء خليفة



شارك وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء التربية ووزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير التعليم في المملكة العربية السعودية يوسف البنيان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.



وفي بداية الاجتماع، استعرض الوزراء قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، حيث تم الاطلاع على البيان الختامي وإعلان الرياض الصادرين عن المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (الرياض، ديسمبر 2021م) الخاص بالتحول الرقمي ومحاربة الإرهاب وعقد الشراكات، وتقدم الوزراء بأسمى آيات الشكر والعرفان لقادة دول مجلس التعاون على الدعم المستمر والقرارات الموجهة لدعم أبناء دول مجلس التعاون، والارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك بما فيها التعليم، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.



كما اطلع الوزراء على البيان الختامي والخاص بإعلان العلا للدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون (العلا، يناير 2021) بشأن السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، والتعاون خلال الجوائح، كما تم الاطلاع على البيان الختامي والخاص بإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون (الرياض - ديسمبر2019) بشأن آلية تنفيذ الجانب التعليمي في الورقة، وكذلك تم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن إعلان الرياض للدورة السادسة والثلاثون، الخاص بوضع كافة المؤسسات والمنظمات تحت مظلة الأمانة العامة.



وقد ناقش الوزراء في الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها قرارات المجلس الوزاري في دورته 153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، كما اطلع الوزراء على محاضر اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وعلى الخطوات والاجراءات التي قامت بها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس، كما اطلعوا على محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جامعة جازان - أكتوبر 2021)، وعلى محضر الاجتماع العشرين للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس.



وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المذكرات المقدمة من الأمانة العامة بخصوص التعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتعاون بين دول المجلس بشأن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وبشأن أمن المعلومات للطلبة، كما ناقش الوزراء مذكرة الأمانة العامة بخصوص الاجتماع الثامن والعشرين للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، وبشأن لجنة الكشافة ولجنة المرشدات بدول مجلس التعاون.



كما قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة للدورة القادمة لمجلس التعاون (سلطنة عُمان)، بتحديد موعد ومكان عقد الاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتعميم الدعوة على الدول الأعضاء، وذلك خلال العام المقبل 2023م.