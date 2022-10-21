مفرح الشمري

أعلن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالإنابة الدكتور عيسي الانصاري عن اعادة تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالعروض المسرحية بمهرجان الكويت المسرحي في دورته الثانية والعشرين المقرر لها البدء مساء اليوم الجمعة الموافق 21-10-202 ولمزيدا من الشفافية والاستقلالية في مهام اللجان الفنية المختصه لمهرجان الكويت المسرحي لهذا قدم رئيس اللجنة د. علي حيدر اعتذارة عن رئاسة اللجنة و ذلك لارتباطه بأعمال لجنة أخرى في نفس المهرجان ولضمان عدم التقصير في القيام بأعمال اللجنة خلال ترؤسه لها، مبينا انه بناء على ذلك تم تكليف د. نوره العتال برئاسة اللجنة وانضمام الفنان خالد الرويعي من مملكة البحرين الشقيقة عضوا باللجنة ليكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :



- د.نورة العتال / .. رئيس لجنة التحكيم ..

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- د.بدر المهنا / عضوا ..

- نايف البقمي / عضوا ..

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- طارق صبري / عضوا ..

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- خالد الرويعي / عضوا ..



وتمنى أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كل التوفيق والتميز لجميع الفرق المسرحية في هذا المهرجان.