ابعدت وافد شارك في تقرير مسي حول ظاهرة الشقق وتتجه الى مقاضاة معد برنامج تلفزيوني



امير زكي



اعلن مصدر امني مطلع عن اصدار اوامر عليا الى قطاع الامن الجنائي بشن حملات مكثفة اعتبارا من اليوم الجمعة لاستهداف شقق الإيجار اليومي والاسبوعي والتاكيد من التزامها بالقانون والتصدي بكل حزم وقوة إلى الممارسات المشبوهة داخل بعضا من تلك الشقق.

وكشف المصدر : عن ان وزارة الداخلية بصدد تحريك دعوي قضائية على مواطن بث تقرير مسي وابعاد وافد شاركه في هذا التقرير المصور .



واشار المصدر إلى ان الفرق التي شكلت وتبدا عملها اليوم اعطت تعليمات مشددة بابعاد اي وافدين يمارسون اي اعمال خارجة او يسهلون القيام بها « حراس » وتحرير محاضر لاصحاب تلك البنايات حال رصد اعمال غير مناسبة بها او استغلاها في تنظيم حفلات صاخبة حمراء في أيام نهاية الأسبوع .



واشار المصدر إلى ان تعليمات الشقق تلك كان مقرر لها قبل البرامج الذي بث خاصة وان الاحصائيات كانت تظهر ارتباط قضايا تغيب بتواجدهم في شقق بالايجار وكذلك قضايا تعاطي ووفاة تبين انها حدثت داخل شقق بالايجار اليومي .