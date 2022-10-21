بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، منحت المنظمة العربية للسياحة وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة.



وسلم الوسام رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد بحضور أعضاء الأمانة العامة للمنظمة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وأوضح آل فهيد أن هذا التكريم يأتي تقديرا من المنظمة العربية للسياحة للسفير حسام زكي لما قدمه من دعم لأنشطة وأعمال المنظمة على امتداد الوطن العربي من خلال جامعة الدول العربية حتى حققت ولله الحمد الدور المنوط بها على المستوى الإقليمي والعالمي، مشيدا بدور جامعة الدول العربية من خلال أمينها أحمد أبو الغيط في دعم وتنمية قطاع السياحة العربية في إطار مجلس وزراء السياحة العرب وما تم إنجازه حول اعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، مؤكدا أن المنظمة من خلال دعم جامعة الدول العربية حققت الكثير من الإنجازات على مستوى المنطقة خاصة بمجال التدريب والتأهيل، حيث ساهمت في تدريب أكثر من 50 ألف متدرب منذ جائحة «كورونا»، بالإضافة لجهودها في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في المجال السياحي لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية الدولية للمنطقة العربية مع توفير المناخ المناسب لها من خلال اتفاقياتها مع المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تهدف إلى تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر القطرية للدول المضيفة للاستثمار من خلال التأمين ضد التأميم والمصادرة والحروب والاضطرابات المدنية وتقييد التحويل للصرف الأجنبي والإخلال بالعقود وعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.